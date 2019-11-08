Кацалапов считает, что ему и Синициной нужно улучшать техническую оценку

Российские фигуристы Виктория Синицина/Никита Кацалапов прокомментировал свое выступление в ритм-танце на «Гран-при» в Китае. Они рассказали, в чем им необходимо прибавить.

— Прокат получился довольно чистым, но мы знаем наши шероховатости и ошибки, над которыми мы будем работать к следующим соревнованиям, — цитирует Синицину ТАСС.

Российский дуэт лидирует с показателем в 85,39 балла. Это второй результат в мире после французов Габриэлы Пападакис и Гийома Сизерона (88,42).

— Мы только что посмотрели наши уровни за элементы, конечно, нужно увеличивать техническую оценку, — отметил Кацалапов. — Но мы и сами знаем, что сегодня получилось не все именно в техническом плане, хоть для зрителя, может быть, это было не очень хорошо видно. Мы все равно старались донести наш номер, и даже если есть какие-то огрехи, мы пытались с настроением докатать его до конца и подарить счастье и болельщикам, и судьям. Но техническую оценку мы будем увеличивать, это только начало сезона.