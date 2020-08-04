ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ
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Источник: турниры Гран-при пройдут по графику, формат обсудят позднее

10:45

Шесть турниров серии Гран-при по фигурному катанию пройдут в соответствии с расписанием, сообщает японское агентство Kyodo.

Сообщается, что формат турниров обсудят позднее. Такое решение принял ISU на заседании совета, которое прошло в онлайн-режиме 3 августа.

Серию Гран-при планируют начать в октябре, этапы соревнований пройдут в США, Канаде, Китае, Франции, России и Японии.

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