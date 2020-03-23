Ирина Слуцкая пошутила над возможным родством с Леонидом Слуцким

Бывшая фигуристка, двукратная чемпионка мира, призер Олимпийских игр Ирина Слуцкая в своем официальном Instagram пошутила на тему своего возможного родства с нынешним тренером «Рубина» Леонидом Слуцким.

— Я обладательница фамилии, которая на слуху у тех, кто следит за новостями спорт, — написала Слуцкая. — Мне часто приходят сообщения о том, что я родственница с футбольным тренером Леонидом Слуцким. Некоторые люди даже находят «неопровержимые» признаки родства. — Я очень уважаю Леонида Викторовича и ценю его заслуги, но он всего лишь на 7 лет меня старше. И не является мне ни отцом, ни сватом, ни братом.Скажите, кто из вас, мои подписчики, думал, что мы родственники? Неужели мы так похожи с Леонидом?