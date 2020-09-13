13 сентября в трендах Twitter в России на первое место поднялся хэштег «Женю не остановить», посвященный двукратной чемпионке мира и Европы Евгении Медведевой. Фигуристка приняла участие в контрольных прокатах сборной России.

В сегодняшней произвольной программе Медведева сумела исполнить лишь 4 прыжковых элемента из 7 без ошибок. Она упала с тройного лутца, затем сделала заход, но смогла прыгнуть двойной аксель. Во время исполнения флипа она сделала только один оборот.

Примечательно, что хэштегу удалось обойти тренды, посвященные матчу чемпионата России по футболу ЦСКА — «Спартак» (3:1).