Гуменник выиграл этап Кубка России в Москве
6 декабря 2020, 18:28
Победителем этапа Кубка России по фигурному катанию в Москве среди мужчин стал Петр Гуменник. По сумме двух программ он набрал 247,14 очков.
Второе место занял Егор Рухин (246,49). На третьей позиции Алексей Ерохов (226,76).
Москва
Кубок России
5-й этап
Мужчины
Произвольная программа
1. Петр Гуменник — 171,06
2. Егор Рухин — 164,45
3. Алексей Ерохов — 140,56
4. Артем Зотов — 132,91
5. Владислав Катичев — 116,07
Итог
1. Петр Гуменник — 247,14
2. Егор Рухин — 246,49
3. Алексей Ерохов — 226,76
4. Артем Зотов — 205,69
5. Владислав Катичев — 181,51
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю