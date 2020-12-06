Гуменник выиграл этап Кубка России в Москве

Победителем этапа Кубка России по фигурному катанию в Москве среди мужчин стал Петр Гуменник. По сумме двух программ он набрал 247,14 очков.

Второе место занял Егор Рухин (246,49). На третьей позиции Алексей Ерохов (226,76).

Москва

Кубок России

5-й этап

Мужчины

Произвольная программа

1. Петр Гуменник — 171,06

2. Егор Рухин — 164,45

3. Алексей Ерохов — 140,56

4. Артем Зотов — 132,91

5. Владислав Катичев — 116,07

Итог

1. Петр Гуменник — 247,14

2. Егор Рухин — 246,49

3. Алексей Ерохов — 226,76

4. Артем Зотов — 205,69

5. Владислав Катичев — 181,51