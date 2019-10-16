Гран-при по фигурному катанию-2019/2020: расписание этапов серии и состав сборной России

Где ждать Алину Загитову, Евгению Медведеву, Елизавету Туктамышеву и других звезд.

«Гран-при» сезона-2019/2020 стартует 18 октября. Всего серия включает шесть этапов — в США, Канаде, Франции, Китае, России и Японии. Финал пройдет в Турине с 5 по 8 декабря.

«Гран-при»: расписание этапов

18 — 20 октября. Skate America. Лас-Вегас, США

25 — 27 октября. Skate Canada. Келоуна, Канада

1 — 3 ноября. Internationaux de France. Гренобль, Франция

8 — 10 ноября. Cup of China. Чунцин, Китай

15 — 17 ноября. Rostelecom Cup Moscow. Москва, Россия

22 — 24 ноября. NHK Trophy Саппоро, Япония

5 — 8 декабря. Финал. Grand Prix Final. Турин, Италия

Состав сборной России на этапы «Гран-при» сезона-2019

Олимпийская чемпионка Алина Загитова выступит на этапах во Франции и Японии, двукратная чемпионка мира Евгения Медведева — в России и Канаде.

Skate America (18 — 20 октября)

женщины — Елизавета Туктамышева, Станислава Константинова, Анна Щербакова

мужчины — Дмитрий Алиев, Роман Савосин

спортивные пары — Наталья Забияко и Александр Энберт, Дарья Павлюченко/Денис Ходыкин

танцы на льду — Александра Степанова/Иван Букин, Тиффани Загорски/Джонатан Гурейро, Софья Шевченко/Игорь Еременко

Skate Canada (25 — 27 октября)

женщины — Евгения Медведева, Александра Трусова, Серафима Саханович

мужчины — Михаил Коляда, Андрей Лазукин

спортивные пары — Александра Бойкова/Дмитрий Козловский, Евгения Тарасова/Владимир Морозов

танцы на льду — Софья Евдокимова/Егор Базин, Бетина Попова/Сергей Мозгов

Internationaux de France (1 — 3 ноября)

женщины — Алина Загитова, Алена Косторная, Мария Сотскова

мужчины — Александр Самарин, Сергей Воронов, Антон Шулепов

спортивные пары — Наталья Забияко/ Александр Энберт. Анастасия Мишина/Александр Галлямов, Дарья Павлюченко/Денис Ходыкин

танцы на льду — Тиффани Загорски/Джонатан Гурейро

Cup of China (8 — 10 ноября)

женщины — Софья Самодурова, Анна Щербакова, Елизавета Туктамышева

мужчины — Андрей Лазукин, Роман Савосин

cпортивные пары — Алиса Ефимова/Александр Коровин

танцы на льду — Софья Евдокимова/Егор Базин, Виктория Синицина и Никита Кацалапов, Анастасия Скопцова/Кирилл Алешин

Rostelecom Cup Moscow (15 — 17 ноября)

женщины — Евгения Медведева, Александра Трусова, Cтанислава Константинова

мужчины — Александр Самарин, Дмитрий Алиев, третий участник определится позже

спортивные пары — Александра Бойкова/Дмитрий Козловский, Евгения Тарасова/Владимир Морозов, третья спортивная пара определится позже

танцы на льду — Виктория Синицина и Никита Кацалапов, Анастасия Скопцова/Кирилл Алешин, третья танцевальная пара определится позже

NHK Trophy (22 — 24 ноября)

женщины — Алина Загитова, Алена Косторная, Софья Самодурова

мужчины — Михаил Коляда, Cергей Воронов, Артур Дмитриев

спортивные пары — Анастасия Мишина/Александр Галлямов

танцы на льду — Александра Степанова/Иван Букин, Софья Шевченко/Игорь Еременко

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