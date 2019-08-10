Гран-при Китая по фигурному катанию: расписание и трансляции
Четвертый этап Гран-при-2019/20 — теперь в Азии.
Серия «Гран-при» переехала в Китай. С 8 по 10 ноября соревнования проводит Чунцин.
Первый этап серии три недели назад принял американский Лас-Вегас, второй прошел в канадской Келоуне, а третий — в предыдущий уик-энд во французском Гренобле.
Одна из главных интриг этого сезона, как и предыдущего, заключена в женском одиночном катании. Россиянки претендуют на победы на всех этапах «Гран-при».
На Skate America первой стала Анна Щербакова (сборную также представляли Елизавета Туктамышева и Станислава Константинова), на Skate Canada — установившая два мировых рекорда Александра Трусова (вместе с ней выступали Евгения Медведева и Серафима Саханович, среди конкуренток была японка Рика Кихира), на Internationaux de France — Алена Косторная (второй стала Алина Загитова, также сборную представляла Мария Сотскова).
На Cup of China выступят Анна Щербакова, Елизавета Туктамышева и Софья Самодурова.
Трансляции серии Гран-при в сезоне-2019/20 ведет Первый канал на своем сайте, там же доступны лучшие моменты и архив прокатов. Видео интервью звезд появляются на официальном YouTube-канале ISU.
Расписание Гран-при Китая (время московское)
8 ноября, пятница
10:25 Танцы. Ритм-танец
12:05 Женщины. Короткая программа
14:00 Мужчины. Короткая программа
15:55 Пары. Короткая программа
9 ноября, суббота
09:25 Танцы. Произвольный танец
11:25 Женщины. Произвольная программа
13:40 Мужчины. Произвольная программа
15:55 Пары. Произвольная программа
10 ноября, воскресенье
09:25 Показательные выступления
Состав сборной России на Cup of China
женщины — Софья Самодурова, Анна Щербакова, Елизавета Туктамышева
мужчины — Андрей Лазукин, Роман Савосин
cпортивные пары — Алиса Ефимова/Александр Коровин
танцы на льду — Софья Евдокимова/Егор Базин, Виктория Синицина и Никита Кацалапов, Анастасия Скопцова/Кирилл Алешин
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