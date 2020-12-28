Гном Гномыч снялся в клипе Бузовой, его отца сыграл Киркоров

Александр Плющенко, известный как Гном Гномыч, снялся в клипе певицы Ольги Бузовой и Давы. Композиция называется «Снежинки». 7-летний Александр — сын Евгения Плющенко, двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию.

Также в клипе снялась супруга Евгения Плющенко и мать Александра Яна Рудковская. Бузова по сюжету ролика — обычная девушка, а Александр — ее младший брат. Певец Филипп Киркоров и Рудковская — их родители. Герой Гном Гномыча мечтает кататься на коньках, как Плющенко. «Ты что, ну какой Плющенко? Нафиг он нужен? Лучше иди букварь учи, а то будешь как твой отец унитазы чистить!» — сказал героиня Рудковской. «А что сразу унитазы? На себя посмотри!» — отвечает Киркоров.

Клип сегодня был опубликован на канале Бузовой. На данный момент у него 766 595 просмотров.