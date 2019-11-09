Глейхенгауз рассказал, что фигуристки группы Тутберидзе много работают над изучением тройного акселя

Хореограф группы Этери Тутберидзе Даниил Глейхенгауз прокомментировал выступление Анны Щербаковой на этапе «Гран-при» во Франции. Он также рассказал, что фигуристки группы Этери Тутберидзе много работают над изучением тройного акселя.

В настоящее время лишь одна взрослая фигуристка исполняет данный элемент на соревнованиях — Алена Косторная.

— Прокат считаю довольно успешным, — приводит ТАСС слова Глейхенгауза. — Все элементы были сделаны, несмотря на то, что поставили недокрут на первом каскаде. В целом баллы неплохие, самое главное, что она выиграла и вышла в финал.

Будут ли у Щербаковой соревнования перед финалом «Гран-при»? Пока сложно сказать, посмотрим. Если нам нужно будет где-то еще прокатиться, то это может быть в России. Это будет зависеть от того, поменяем ли мы что-нибудь в программах.

Почти со всеми девочками в группе мы находимся в постоянном изучении этого элемента, но когда сезон идет вовсю, сложно учить новые элементы, потому что нужно готовиться к следующим соревнованиям. Перерывы небольшие, а риск получить травму очень высок, если придется и катать программы, и учить элементы. Поэтому приходится иногда отказываться от изучения на какой-то из тренировок, и процесс затягивается. Но мы понимаем, что это необходимо, поэтому работаем над этим.