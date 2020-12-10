Гербольдт прокомментировала слова финской фигуристки Корпи о предвзятости судей

Бывшая финская фигуристка Киира Корпи выступила с заявлением о предвзятом отношении судей в фигурном катании к девушкам с нетипичной внешностью. Тренер по фигурному катанию, бронзовый призер чемпионата России 2009 года Катарина Гербольдт прокомментировала ее высказывание.

— Фигурное катание — вообще субъективный вид спорта, — сказала Гербольдт в комментарии «СЭ». — Тем не менее есть ряд элементов и их определенная стоимость. Именно за это выставляют оценки. Если спортсмены катаются примерно одинаково, то кому-то выставляют оценку чуть больше — кому-то нравится один спортсмен, а кому-то другой. Мне, например, нравятся блондинки, а вам брюнетки, но это не значит, что одна из них красивее другой. Просто вы по каким-то причинам отдадите предпочтение Саше Трусовой, а я Валиевой или кому-то другому. Но это неправильное понятие по отношению к спорту. В первую очередь же оценивают качество катания и выполнение элементов. Я бы не сказала, что выставление оценок предвзято.

(Константин Колмаков)