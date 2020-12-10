ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ
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Гербольдт назвала фавориток чемпионата России по фигурному катанию

10 декабря 2020, 14:54
Катарина Гербольдт. Фото Татьяна Дорогутина
Катарина Гербольдт. Фото Татьяна Дорогутина
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Тренер по фигурному катанию, бронзовый призер чемпионата России 2009 года Катарина Гербольдт в интервью «СЭ» поделилась ожиданиями от чемпионата России по фигурному катанию, назвав основных претендентов на попадание в сборную.

— Посмотрим, как каждая из девочек справится с эмоциональным состоянием, — сказала Гербольдт «СЭ». — Выделить кого-то конкретно будет неправильно. Мне безумно нравится, как катается Валиева. Мне по-прежнему нравится, как катается Косторная. Саша Трусова очень прибавила. Лизу нельзя списывать со счетов — она доказала, что с ней надо считаться. Щербакова в начале сезона была в хорошей форме. У каждой девочки есть свои плюсы.

Чемпионат России по фигурному катанию пройдет в Челябинске с 24 по 27 декабря.

(Константин Колмаков)

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