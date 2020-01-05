Фролова сменила Васильеву в составе сборной России на юношеские Олимпийские игры-2020

Фигуристка Анна Фролова сменила Викторию Васильеву в составе сборной России на юношеские Олимпийские игры-2020. Соревнования пройдут с 10 по 15 января.

Девушки: Ксения Синицына, Анна Фролова.

Юноши: Андрей Мозалев, Даниил Самсонов.

Пары: Диана Мухаметзянова — Илья Миронов, Аполлинария Панфилова — Дмитрий Рылов.

Танцы на льду: Ирина Хавронина — Дарио Чиризано, Софья Тютинина — Александр Шустицкий.