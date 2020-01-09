Контрольные прокаты юниоров. Видеотрансляции Первого канала

С 1 по 9 августа пройдут контрольные прокаты российских юниоров перед сезоном-2019/20. Они представят свои новые программы.

Первый канал в прямом эфире покажет все прокаты. Видеотрансляции будут доступны на этой странице.

Расписание контрольных прокатов юниоров (время московское)

1 августа, четверг

14:00. Танцы на льду, ритм-танец

2 августа, пятница

14:00. Танцы на льду, произвольный танец

5 августа, понедельник

14:00. Девушки, короткая и произвольная программа. Юноши, короткая и произвольная программа

6 августа, вторник

14:00. Девушки, короткая и произвольная программа. Юноши, короткая и произвольная программа

8 августа, четверг

14:00. Пары, короткая программа

9 августа, пятница

14:00. Пары, произвольная программа

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