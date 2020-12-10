Туктамышева рассказала о своем состоянии после коронавируса
10 декабря 2020, 10:46
Чемпионка мира и Европы-2015 Елизавета Туктамышева рассказала о своем состоянии после заражения коронавирусом.
«Спасибо за беспокойство и пожелания выздоровления! Чувствую себя хорошо. Берегите себя!» — написала у себя в Instagram Туктамышева.
Из-за болезни фигуристка пропустила этап Кубка России в Москве. Спортсменка попала в список участников чемпионата России, который пройдет в Челябинске с 24 по 27 декабря.
Материалы сюжета: Спорт и коронавирус: главное
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