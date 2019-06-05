Фигуристки Трусова, Щербакова, Косторная и Дэвис на тренировке сборной России по футболу

Фигуристы группы Этери Тутберидзе посетили тренировку сборной России по футболу в Новогорске.

На занятии национальной команды появились Александра Трусова, Анна Щербакова, Алена Косторная и Диана Дэвис.

Фигуристки сделали несколько кадров с футболистами, попросили автографы и опубликовали фото и видео в своих Инстаграмах.

Трусова и Щербакова выложили снимки с Артемом Дзюбой и Станиславом Черчесовым, Косторная – с нападающим и тренером, а также с братьями Алексеем и Антоном Миранчуками.

Форвард вдобавок оставил свой автограф на футболке, видео появилось в аккаунте Трусовой.

Группа Тутберидзе начала в Новогорске сбор перед сезоном. В июне сборная России по футболу проведет два матча отборочного турнира Евро-2020. 8 июня россияне примут Сан-Марино в Саранске (начало игры – 19.00, время московское), 11 июня – Кипр в Нижнем Новгороде (21.45). "СЭ" проведет онлайн-трансляцию матчей Россия – Сан-Марино и Россия – Кипр.

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