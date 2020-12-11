Медведева сыграла валькирию Дюрандаль
11 декабря 2020, 18:54
Фигуристка Евгения Медведева в Instagram сообщила о начале сотрудничества с компанией по производству видеоигр.
Российская спортсменка сыграла валькирию Дюрандаль для рождественской кампании игры Honkai Impact 3rd.
«Выступать в роли Дюрандаль, сильной, смелой и вдохновляющей воительницы, было большим удовольствием для меня», — написала Медведева.
Медведева пропустит чемпионат России, который состоится с 24 по 27 декабря из-за проблем со здоровьем.
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