Фигуристка Анна Щербакова выступала в короткой программе на чемпионате России с температурой 38 градусов. Бывший врач сборной России по легкой атлетике Фарид Хамидуллин рассказал «СЭ», какие последствия для здоровья спортсменки после физических нагрузок с температурой.

Перед выходом на шестиминутную разминку короткой программы температура тела фигуристки составляла +38 градусов. Тренеры ей рекомендовали сняться с турнира, но Щербакова не послушалась.

На следующий день перед разминкой произвольной Щербакова вообще отказалась измерять температуру.

— Это может сказаться на здоровье и на иммунитете, — сказал Хамидуллин «СЭ». На моей практике были случаи, когда спортсмены выигрывали чемпионаты мира с температурой 38. Но это неправильно с точки зрения здоровья спортсмена, в любой момент возможны осложнения. Могут быть последствия. Это может серьезно отразиться на опорно-двигательном аппарате, на мышцах, на суставах.

Есть риск, что в будущем она может потерять в форме — это достаточно серьезное истощение. И более длительное восстановление после нагрузки во время температуры. Это очень сильно бьет по суставам. И если были какие-то старые травмы опорно-двигательного аппарата, они обязательно скажутся на соединительных тканях. Кто-то может проскочить, а кто-то и вылететь из спорта совсем — такие случаи тоже были.

(Константин Колмаков)