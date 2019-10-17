Фанатка из Тайваня запустила большой фонарик с пожеланиями побед для Загитовой

Болельщица российской фигуристки Алины Загитовой из Тайваня запустила в небо огромный фонарик в честь спортсменки. Она также пожелала россиянке одержать победы на всех крупных стартах сезона.

— Пусть Алина победит в Internationaux de France, NHK Trophy, Чемпионате России, Финале Гран-при и Чемпионате мира! — такими надписями был украшен фонарик.

17-летняя Загитова является олимпийской чемпионкой-2018, чемпионкой мира-2019, чемпионкой Европы-2018.