Фанат попытался отправить Константинову на покой, но получил ироничный ответ

Бронзовый призер Универсиады-2019 Станислава Константинова разместила в Instagram свою фотографию с просьбой продолжить фразу «Ну давай расскажи мне».

Подписчики писали различные продолжения фразы, но один из комментариев оказался довольно жестким: «Пора на покой». Однако Константинова не растерялась. — Почему раньше не написали? Зачем я тут квады учу, шишки набиваю?, — написала фигуристка.

Константинова начнет сезон на мемориале Онджея Непелы, который пройдет с 19 по 21 сентября в Братиславе. Также там выступят еще две россиянки — Станислава Константинова, Мария Сотскова и Александра Трусова.