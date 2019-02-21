Евгения Медведева: "Удалось указать неуверенности и страху на дверь"

Евгения Медведева после удачного проката в финале Кубка России в Великом Новгороде много смеялась и была свободна от привычного в этом сезоне давления.

Чистый прокат Медведевой. Видео

- Народу было очень мало, может, несколько сотен, но было так же громко, как в Саранске. Потрясающе! Непонятно, откуда столько звука берется, - заявила Медведева.

- Не удивило, что все-таки на вас приехали?

- Я не думала, на меня приехали или нет. Люди приехали смотреть фигурное катание. Я в этой программе оправдала ожидания тренеров, болельщиков, это главное.

- Вам удалось отрешиться? За счет чего произошло улучшение?

- Получилось отвлечься от всего, да. Конечно, до старта я нервничала. Страх, неуверенность, сомнение. Я представила их как людей: "Неуверенность, привет, мистер страх, здравствуйте". У меня как-то получилось им сказать: "Дверь там". Да, у меня богатое воображение, из-за чего я часто страдаю. Слышала только, как Татьяна Анатольевна кричала. На самом деле, просто надоело уходить со стартов грустной, я была рада не прокату, а тому, что у меня не было чувства давления на плечи.

- Счастливы? Это все-таки еще не те чемпионские результаты...

- Короткая программа должна быть. Сегодня было нормально, не сказать чтобы я суперсчастлива. Но давайте не будем ждать 80 баллов пока, я довольна оценками. Судейство объективно.

- Вы говорили, что после Гран-при Франции поменяли многое в подготовке...

- Я много чего поменяла ("есть такое слово - чего? Наверное, много что!" - сама поправила себя Медведева. - Прим. "СЭ"). Есть одна большая перемена, два года я подводила себя к этой перемене. Это связано с моим телом. Может, через два месяца я расскажу.

- Вы после чемпионата России долгое время были в Москве, тренировались самостоятельно.

- Не могу сказать, что я тренировалась самостоятельно. Я была на связи с Брайаном. Мне помогали прекрасные Максим Завозин, Елена Германовна Водорезова поддерживала в сложные минуты. Татьяна Анатольевна Тарасова много давала советов.

- Отсутствие Брайана Орсера сбросило груз ответственности?

- Вы знаете, это немного некорректный вопрос.

- Вы заранее приехали в Россию?

- Да, два дня тренировалась в Петербурге. Решила попробовать заранее акклиматизироваться. Многие посоветовали - мне уже не 14-15 лет, когда можно сразу выйти. Эффективно ли, скажу после. Ещё предстоит борьба завтра. (Дмитрий Кузнецов)