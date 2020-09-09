«Алина волновалась, но к концу сезона она покажет весь свой потенциал». Исинбаева рассказала о первом дне Загитовой на съемках «Ледникового периода»

Двукратная олимпийская чемпионка по прыжкам с шестом Елена Исинбаева в интервью «СЭ» рассказала о первом дне Алины Загитовой на съемках «Ледникового периода».

— Поскольку Алина поступила буквально на днях на факультет журналистики, для нее это идеальная практика. Три месяца будет длиться проект, и у нее есть прекрасный шанс сразу попробовать себя журналистом, посмотреть, каково это изнутри. Как смотреть четко в камеру, слушать информацию от режиссера в ухо. Хоть сегодня она немножечко и волновалась, слова путались, но к концу «Ледникового периода» Алина раскроется, покажет весь свой потенциал. Достичь олимпийской медали ей удалось упорным трудом, очевидно. Так и в журналистике успехов она сможет достичь благодаря упорному труду. (Дмитрий Кузнецов)

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