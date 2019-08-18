Ефимова, Загитова, Великая и Ласицкене претендуют на премию «Спортсменка года-2019» по версии Glamour

Названы имена претенденток на премию «Спортсменка года-2019» по версии журнала Glamour. На это звание претендуют Алина Загитова (фигурное катание), Юлия Ефимова (плавание), Мария Ласицкене (прыжки в высоту) и Софья Великая (фехтование).

Итоги голосования будут подведены 12 ноября. В прошлом году этот титул получила Светлана Солуянова, которая занимается боксом.