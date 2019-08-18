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Ефимова, Загитова, Великая и Ласицкене претендуют на премию «Спортсменка года-2019» по версии Glamour

18 августа 2019, 15:21
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Названы имена претенденток на премию «Спортсменка года-2019» по версии журнала Glamour. На это звание претендуют Алина Загитова (фигурное катание), Юлия Ефимова (плавание), Мария Ласицкене (прыжки в высоту) и Софья Великая (фехтование).

Итоги голосования будут подведены 12 ноября. В прошлом году этот титул получила Светлана Солуянова, которая занимается боксом.

Дополнительная информация

https://www.glamour.ru/awards/woty/2019/?page=sportsmenka-goda-2019

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