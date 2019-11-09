Ефимова и Коровин показали восьмой результат на этапе «Гран-при» в Китае
Российская пара Алиса Ефимова и Александр Коровин показали восьмой результат в произвольной программе. Он получили 106,22 балла.
По итогам соревнований, они заняли восьмое место. Победила пара из Китая Суй Вэнцзин — Хань Цун.
Фигурное катание
Чунцин (Китай)
«Гран-при»
Пары
Произвольная программа
1. Суй Вэнцзин/Хань Цун (Китай) — 147,47
2. Пэн Чэн/Цзинь Ян (Китай) — 131,47
3. Любовь Илюшечкина/Шарль Билодо (Канада) — 121,75
4. Рым Тэ Ок/Ким Ю Сик (КНДР) — 119,05
5. Николь Делла Моника/Маттео Гуаризе (Италия) — 118,64
6. Тара Кэйн/Дэнни О'Ши (США) — 114,71
7. Тан Фэйяо/Ян Юнчао (Китай) — 110,68
8. Алиса Ефимова/Александр Коровин (Россия) — 106,22
Итог
1. Суй Вэнцзин/Хань Цун (Китай) — 228,37
2. Пэн Чэн/Цзинь Ян (Китай) — 199,97
3. Любовь Илюшечкина/Шарль Билодо (Канада) — 190,73
4. Николь Делла Моника/Маттео Гуаризе (Италия) — 182,88
5. Рым Тэ Ок/Ким Ю Сик (КНДР) — 179,55
6. Тара Кэйн/Дэнни О'Ши (США) — 178,79
7. Тан Фэйяо/Ян Юнчао (Китай) — 172,53
8. Алиса Ефимова/Александр Коровин (Россия) — 170,19