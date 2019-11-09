Ефимова и Коровин показали восьмой результат на этапе «Гран-при» в Китае

Российская пара Алиса Ефимова и Александр Коровин показали восьмой результат в произвольной программе. Он получили 106,22 балла.

По итогам соревнований, они заняли восьмое место. Победила пара из Китая Суй Вэнцзин — Хань Цун.

Фигурное катание

Чунцин (Китай)

«Гран-при»

Пары

Произвольная программа

1. Суй Вэнцзин/Хань Цун (Китай) — 147,47

2. Пэн Чэн/Цзинь Ян (Китай) — 131,47

3. Любовь Илюшечкина/Шарль Билодо (Канада) — 121,75

4. Рым Тэ Ок/Ким Ю Сик (КНДР) — 119,05

5. Николь Делла Моника/Маттео Гуаризе (Италия) — 118,64

6. Тара Кэйн/Дэнни О'Ши (США) — 114,71

7. Тан Фэйяо/Ян Юнчао (Китай) — 110,68

8. Алиса Ефимова/Александр Коровин (Россия) — 106,22

Итог

1. Суй Вэнцзин/Хань Цун (Китай) — 228,37

2. Пэн Чэн/Цзинь Ян (Китай) — 199,97

3. Любовь Илюшечкина/Шарль Билодо (Канада) — 190,73

4. Николь Делла Моника/Маттео Гуаризе (Италия) — 182,88

5. Рым Тэ Ок/Ким Ю Сик (КНДР) — 179,55

6. Тара Кэйн/Дэнни О'Ши (США) — 178,79

7. Тан Фэйяо/Ян Юнчао (Китай) — 172,53

8. Алиса Ефимова/Александр Коровин (Россия) — 170,19