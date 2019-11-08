Ефимова и Коровин показали шестой результат в короткой программе на этапе Гран-при в Китае

Российская пара Алиса Ефимова и Александр Коровин показала шестой результат в короткой программе на этапе Гран-при в китайском Чунцине. Они набрали 63,97 балла.

Первое место занял дуэт из Китая Суй Вэнцзин и Хань Цун. Судьи присудили им 80,90 балла.

Фигурное катание

Чунцин (Китай)

«Гран-при»

Пары

Короткая программа

1. Суй Вэнцзин/Хань Цун (Китай) — 80,90

2. Любовь Илюшечкина/Шарль Билодо (Канада) — 68,98

3. Пэн Чэн/Цзинь Ян (Китай) — 68,50

4. Николь Делла Моника/Маттео Гуаризе (Италия) — 64,24

5. Тара Кэйн/Дэнни О'Ши (США) — 64,08

6. Алиса Ефимова/Александр Коровин (Россия) — 63,97

7. Тан Фэйяо/Ян Юнчао (Китай) — 61,85

8. Рым Тэ Ок/Ким Ю Сик (КНДР) — 60,50