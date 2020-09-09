«Дважды не повторяюсь». Тарасова отказалась комментировать решение Загитовой

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова не стала комментировать решение олимпийской чемпионки Алины Загитовой об отказе принимать участие в контрольных прокатах сборной России.

— А что меня спрашивать? Вам все ответил спорткомитет, —заявила она «СЭ». — Мое мнение? Я еще в прошлом году высказала, я дважды не повторяюсь.

Контрольные прокаты пройдут 12 и 13 сентября в Москве. В конце 2019 года Загитова приостановила карьеру перед чемпионатом России, но затем возобновила тренировки и параллельно поступила на учебу в РАНХиГС на факультет журналистики. (Севастиан Терлецкий)

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