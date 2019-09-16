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Дочь Тутберидзе рассказала, что ее мама старается не лезть в их тренировочный процесс

16 сентября 2019, 19:22
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Российский дуэт, выступающий в танцах на льду, Диана Дэвис и Глеб Смолкин, в интервью «КП» рассказали, что мама партнерши, известный тренер Этери Тутберидзе не вмешивается в их тренировочный процесс.

— С мамой — Этери Тутберидзе —обсуждаете свои успехи? Делаете «разбор полетов»?

Дэвис: — Она старается не лезть в тренировочный процесс.

Смолкин: Этери Георгиевна может что-то подсказать, но у нас есть тренерская команда, которую мы слушаем в первую очередь.

Дополнительная информация

https://www.chel.kp.ru/daily/27029/4093236/

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