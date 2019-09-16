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Дочь Тутберидзе дружит с Загитовой и общается с Медведевой

16 сентября 2019, 19:31
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Дочь известного тренера Этери Тутберидзе Диана Дэвис рассказала, с кем из фигуристок общается больше всего.

— Диана, у вас более 20 тысяч подписчиков в Instagram. Как вы относитесь к такой популярности? Планируете ли вести какой-нибудь блог, чтобы поддерживать с ними общение?

— Я рада, что подписчиков много, но блог делать не планирую, — приводи «КП» слова Дэвис.

— Вы выкладываете фотографии с Алиной Загитовой. С кем из фигуристок еще дружите?

— Со всеми общаюсь. С Алиной давно дружу, с тех пор, как она только пришла в группу. Наверное, больше с Алиной. С Женей Медведевой иногда общаемся.

Дополнительная информация

https://www.chel.kp.ru/daily/27029/4093236/

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