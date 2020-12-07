Чопозов уходит с поста президента Федерации фигурного катания Санкт-Петербурга

Как стало известно «СЭ», в среду президент Федерации Санкт-Петербурга Сергей Чопозов покинет свой пост. Исполком федерации изберет исполняющего обязанности президента до следующих выборов.

Официальной причиной называется занятость Чопозова на государственной службе в Новгородской области и невозможность присутствовать в Петербурге. Но по информации «СЭ», заметную роль сыграло и противостояние внутри самой федерации и недовольство реформами некоторых из сотрудников организации.

28-летний Чопозов был избран на пост президента Федерации 3 сентября этого года. Он отметился рядом новаторских заявлений, в том числе желанием организовать трансферную и агентскую систему в фигурном катании, провести в Санкт-Петербурге большой международный турнир и увеличить финансирование за счет спонсоров. По словам тренеров, с которыми говорил «СЭ», он сыграл роль в участии в «Гран-при России» Елизаветы Нугумановой и танцевальной пары Екатерина Миронова — Евгений Устенко. Однако чиновникам не понравились заявления о необходимости повысить возрастной ценз и резкость изменений в работе федерации. (Дмитрий Кузнецов)