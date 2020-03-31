Черчесов показал, как проводит пробежки дома в условиях карантина
31 марта 2020, 18:11
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов опубликовал новую фотографию в своем Instagram. 56-летний специалист показал подписчикам, как тренируется на беговой дорожке в условиях карантина из-за распространения коронавируса.
«В период карантина стараюсь с пользой проводить время дома», — подписал фото Черчесов.
По последним данным, в мире коронавирусная инфекция COVID-19 подтверждена у 803 650 человек, умерших — 39 033, выздоровевших — 172 772.
По данным Роспотребнадзора на полдень 31 марта, в России коронавирус выявлен у 2 337 человек, зарегистрировано 17 летальных случаев, выздоровел 121 человек.
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