Черчесов показал, как проводит пробежки дома в условиях карантина

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов опубликовал новую фотографию в своем Instagram. 56-летний специалист показал подписчикам, как тренируется на беговой дорожке в условиях карантина из-за распространения коронавируса.

«В период карантина стараюсь с пользой проводить время дома», — подписал фото Черчесов.

По последним данным, в мире коронавирусная инфекция COVID-19 подтверждена у 803 650 человек, умерших — 39 033, выздоровевших — 172 772.

По данным Роспотребнадзора на полдень 31 марта, в России коронавирус выявлен у 2 337 человек, зарегистрировано 17 летальных случаев, выздоровел 121 человек.