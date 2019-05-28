Чемпионы мира среди юниоров среди спортивных пар Мишина и Галлямов рассказали о программах на новый сезон

Российские фигуристы Анастасия Мишина и Александр Галлямов рассказали о программах на новый сезон. В минувшем сезоне дуэт стал победителем юниорского чемпионата мира по фигурному катанию в Загребе (Хорватия).
Мишина: В следующем сезоне мы хотим улучшить свое катание и скольжение, чтобы это было не просто заход – элемент, а со связками, чтобы программа смотрелась как одно целое. Высший класс – это когда получается соединить парное катание и танцы. То есть когда парники катаются красиво как танцоры и делают парные элементы. Этот максимум, к которому нужно стремиться.
Галлямов: И прыгать, как это делают одиночники.
– Вы смотрите в направлении четверных элементов? Хотя по новым правилам их не так выгодно делать.
Мишина: Смотрим и хорошо смотрим.
Галлямов: Четверные элементы интересно выучить в первую очередь для себя, потому что правила могут поменяться.
Мишина: Если делать их чисто, тогда все будет хорошо. Мы четверные пока не пробовали, но со временем планируем.
– О новых программах что-то можете сказать?
Мишина: Мы поменяли короткую программу, произвольную оставили, чтобы в первом взрослом сезоне была уверенность, чтобы нас что-то держало на плаву. Произвольную, конечно, "модернизируем" -– поменяем переходы, поработаем над элементами, сделаем новые костюмы… Короткая программа будет "трагически-романтической". Музыку пока не будем объявлять.
Галлямов: Музыка интересная. Нам нравится. Как только ее включили, мы сразу поняли, что сможем кататься под нее с душой и хореографически раскрыть идею.
Мишина: Редко бывает, чтобы музыка понравилась и тренерам, и нам обоим.
Галлямов: Так было с произвольной программой, теперь и с новой короткой.
Дополнительная информация
https://fsrussia.ru/intervyu/4403-anastasiya-mishina-aleksandr-gallyamov-sasha-sova-i-lyubitel-zhary-a-ya-zhavoronok-i-lyubitel-kholoda.html