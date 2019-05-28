Чемпионы мира среди юниоров среди спортивных пар Мишина и Галлямов рассказали о программах на новый сезон

Российские фигуристы Анастасия Мишина и Александр Галлямов рассказали о программах на новый сезон. В минувшем сезоне дуэт стал победителем юниорского чемпионата мира по фигурному катанию в Загребе (Хорватия).

Мишина: В следующем сезоне мы хотим улучшить свое катание и скольжение, чтобы это было не просто заход – элемент, а со связками, чтобы программа смотрелась как одно целое. Высший класс – это когда получается соединить парное катание и танцы. То есть когда парники катаются красиво как танцоры и делают парные элементы. Этот максимум, к которому нужно стремиться.

Галлямов: И прыгать, как это делают одиночники.

– Вы смотрите в направлении четверных элементов? Хотя по новым правилам их не так выгодно делать.

Мишина: Смотрим и хорошо смотрим.

Галлямов: Четверные элементы интересно выучить в первую очередь для себя, потому что правила могут поменяться.

Мишина: Если делать их чисто, тогда все будет хорошо. Мы четверные пока не пробовали, но со временем планируем.

– О новых программах что-то можете сказать?

Мишина: Мы поменяли короткую программу, произвольную оставили, чтобы в первом взрослом сезоне была уверенность, чтобы нас что-то держало на плаву. Произвольную, конечно, "модернизируем" -– поменяем переходы, поработаем над элементами, сделаем новые костюмы… Короткая программа будет "трагически-романтической". Музыку пока не будем объявлять.

Галлямов: Музыка интересная. Нам нравится. Как только ее включили, мы сразу поняли, что сможем кататься под нее с душой и хореографически раскрыть идею.

Мишина: Редко бывает, чтобы музыка понравилась и тренерам, и нам обоим.

Галлямов: Так было с произвольной программой, теперь и с новой короткой.

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