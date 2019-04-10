Чемпионат мира по фигурному катанию среди юниоров: прямые видеотрансляции

С 4 по 10 марта в Загребе проходит чемпионат мира-2019 по фигурному катанию среди юниоров.

В соревновании девушек у сборной России заявлены чемпионка страны-2019 Анна Щербакова и победительница первенства России-2019 и чемпионка мира-2018 среди юниоров Александра Трусова. Третья спортсменка в составе – запасная Ксения Синицына. Алена Косторная не сможет выступить на ЧМ-2019 в Загребе по медицинским показаниям.

Первый канал в прямом эфире показывает все соревнования юношей, девушек, пар и танцевальных дуэтов. Видеотрансляция будет доступна на этой странице.

Расписание видеотрансляций чемпионата мира-2019 по фигурному катанию среди юниоров в Загребе (Хорватия)

6 марта, среда

13.55 (начало прямого эфира, время московское). Юноши. Короткая программа

21.10. Пары. Короткая программа

7 марта, четверг

14.25. Танцы. Ритм-танец

20.25. Пары. Произвольная программа

8 марта, пятница

12.55. Девушки. Короткая программа

20.10. Юноши. Произвольная программа

9 марта, суббота

14.25. Танцы. Произвольный танец

18.55. Девушки. Произвольная программа

10 марта, воскресенье

16.55. Показательные выступления

Состав сборной России

Девушки: Александра Трусова, Анна Щербакова, Ксения Синицына.

Юноши: Петр Гуменник, Роман Савосин, Артур Даниелян.

Пары: Анастасия Мишина – Александр Галлямов, Полина Костюкович – Дмитрий Ялин, Аполлинария Панфилова – Дмитрий Рылов.

Танцы: Софья Шевченко – Игорь Еременко, Арина Ушакова – Максим Некрасов, Елизавета Худайбердиева – Никита Назаров.

Фигурное катание: материалы, новости, расписание и результаты соревнований