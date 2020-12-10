Чемпионат Европы по фигурному катанию и финал «Гран-при» отменены

ISU отменил чемпионат Европы по фигурному катанию, а также финал «Гран-при», сообщает официальный сайт Международного союза конькобежцев.

В заявлении указано, что такое решение принято из-за пандемии коронавируса и возрастающих рисков для участников и организаторов соревнований.

Чемпионат Европы должен был пройти 25-31 января 2021 года в Загребе (Хорватия). Финал «Гран-при» в Пекине (Китай), который ранее перенесли с 10-13 декабря, был окончательно отменен.

Также в ISU отказались от проведения юниорского чемпионата мира по синхронному фигурному катанию. Он должен был пройти 12-13 марта 2021 года в Лионе (Франция).

При этом чемпионат мира по фигурному катанию в Стокгольме (Швеция) по-прежнему намечен на 22-28 марта 2021 года. Решение о его проведении, как и о проведении командного чемпионата мира в японской Осаке (15-18 апреля) будет принято в зависимости от эпидемиологической обстановки.