Олимпийский чемпион, ведущий проекта «Ледниковый период» на Первом канале Алексей Ягудин в интервью «СЭ» поделился мнением о дебюте Алины Загитовой в роли телеведущей:

— В абсолютно новой среде у людей начинается паника. Можно сказать красивыми словами: «Да, мы немного переживали». Но в реальности это паника. Ты не просто заперт в комнате с Лехой Ягудиным и наговариваешь текст. Тут люди, которые, знаете ли, тоже хотят побыстрее пойти домой. Из всех участников Алина знала, может, двух-трех человек, помимо фигуристов. Она и со мной до сих пор на «вы». Говорю ей: «Хватит уже, давай на «ты». А она: «Нет, не могу. Я так воспитана». Загитова даже не успела пожить обычной человеческой жизнью, когда весь твой маршрут не «каток — коридор — раздевалка». А тут — Ольга Бузова. У тебя нет вот этих житейских вещей, чтобы приобрести пищу для размышлений, самовыражаться, что-то рассказывать, придумывать. Разговорный жанр вообще очень тяжелый. Я думал, что будет сложнее. Но Алине помог ее чемпионский характер. На съемки пришел подготовленный человек, который пришел помочь нам — так же, как мы ей. (Дмитрий Кузнецов)

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