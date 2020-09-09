Чемпионка мира и Европы по фигурному катанию Мария Бутырская в разговоре с «СЭ» высказалась о дальнейших перспективах Алины Загитовой, которая заявила, что пропустит контрольные прокаты в сентябре из-за карьеры ведущей.

— Означает ли это окончание карьеры? Я не ее тренер и не Алина Загитова, которая сама должна решить, когда ей завершать, — заявила «СЭ» Бутырская. — Честно скажу, не хочется додумывать вместо нее. Скорее всего, сезон Загитова пропустит, так как он уже начинается, а Алина сейчас будет вести программу.

Реально ли вернуться после паузы? Все реально, было бы желание. Не буду говорить, что это конец, Алина — сильный человек. Вдруг у нее проснется желание вновь выступать и показывать какие-то результаты в спорте. Она и так уже многое показала, но вдруг соскучится. Думаю, у нее всегда есть возможность вернуться. В парном катании есть примеры, когда люди рожали, возвращались, а потом становились олимпийскими чемпионами. Главное — желание и мотивация. Человеку все доступно. (Севастиан Терлецкий)