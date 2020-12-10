Бутырская: «Если отменят и чемпионат мира, то сезон пойдет крахом»

Первая российская чемпионка мира в женском одиночном катании Мария Бутырская в разговоре с «СЭ» поделилась мнением об отмене чемпионата Европы-2021 по фигурному катанию, который должен был пройти с 25 по 31 января в Загребе (Хорватия).

— Скорей всего, надо будет сделать отбор на чемпионате России автоматическим отбором на чемпионат мира, если он состоится, — предложила Бутырская. — Официальные соревнования, официальный отбор, чемпионат Европы отменен, значит, так и надо сделать.

— Так и должно было произойти?

— Та ситуация, в которой мы сейчас находимся, была ожидаема. Многие сомневались, что чемпионат Европы состоится. Скорей всего, люди выбирают, что лучше: соревнования или здоровье людей, наверно, это правильное решение. Понятно, что обидно, непонятно, что происходит, все рушится по кирпичику. Такое с нами происходит в первый раз. Это ведь так по всему миру происходит, все в такой ситуации, поэтому жаловаться бессмысленно. У всех все отбирают. Хорошо, что у нас в стране хотя бы дали девчонкам выступать, хоть какая-то соревновательная практика. Спортсмен работает и тренируется для того, чтобы выступать и соревноваться. Этот выхлоп очень для него важен, потому что нельзя просто сидеть и тренироваться.

— Стоит ли сделать какие-то соревнования на национальном уровне в период января-февраля?

— Хотелось бы. Почему нет? Если мы готовы проводить, если есть эта возможность, то я бы девчонкам, ребятам и парам что-то такое придумала. Надо обязательно что-то интересное, какие-то призы. Потому что будет застой в два месяца, а соревновательная практика должна быть. Если будет чемпионат мира, то должны быть к нему готовы. Если его не будет, то сезон просто крахом пойдет. Люди, которые у нас в федерации работают, тоже голову имеют, и будут думать по этому поводу, не оставят эти два месяца вхолостую. (Екатерина Звенигородская)