Букин поздравил Степанову с днем рождения трогательным видео

Иван Букин в своем Instagram поздравил свою партнершу в танцах на льду Александру Степанову с днем рождения трогательным видео об их дуэте. Сегодня российской фигуристке исполнилось 24 года.

— Саня, С днем Рождения! — написал Букин. — Мы с тобой прошли очень непростой путь, тернистый и тяжелый, и я очень рад что мы смогли преодолеть все это вместе, рука об руку! Я благодарен тебе за всё это время! Ещё очень много впереди! Желаю тебе огромного здоровья и только самых верных и преданных людей на твоей дороге! Обнимаю, люблю!

Степанова не оставила такое поздравление без внимания. — Спасибо тебе, даже немного прослезилась, — написала фигуристка в ответ.

Дуэт Степанова/Букин — действующие вице-чемпионы Европы. Танцоры также являются двукратными бронзовыми призерами чемпионата Европы, неоднократными победителем этапов «Гран-при», чемпионами мира среди юниоров-2012/13. На чемпионате мира в прошлом сезоне дуэт занял четвертое место.