Брайан Орсер: "В Корее Хиддинк был богом"

Тренер двукратной чемпионки мира Евгении Медведевой Брайан Орсер – о фото с футбольным тренером Гусом Хиддинком.

- Видела у вас в инстаграме фотографию с Гусом Хиддинком. В России очень любят этого футбольного тренера за бронзу чемпионата Европы по футболу 2008 года. Как вы узнали о нем?

- Кажется, он датчанин или бельгиец?

- Голландец.

- О, да. Я узнал о нем, когда работал с корейскими фигуристами. В 2002 году там как раз проходил чемпионат мира по футболу, и он работал тренером национальной сборной. Гус был тогда просто богом! Правда не знаю, где он сейчас работает. Впервые увидел его лично в кафе на Олимпийских играх в Пхенчхане, люди вокруг него просто сходили с ума от восторга. Я тоже сделал фото на память. (Екатерина Беспалова)

Полное интервью Брайана Орсера - здесь