Олимпийская чемпионка Сочи в командных соревнованиях фигуристка Екатерина Боброва в эфире «СЭ» высказала свое мнение о выяснении отношений в соцсетях между Евгением Плющенко и командой Этери Тутберидзе, которое произошло после приостановки карьеры Алины Загитовой.

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— Одно из событий сезона — конфликт Плющенко и Тутберидзе, упоминалась в нем и Тарасова. К этому стоит относиться как к обычному проявлению конкуренции или это все что-то негативное?

— То, что мы все об этом говорим, значит, что люди на хайпе, как модно нынче выражаться. Пиар-службы работают, внимание привлекается. Все это — сильные люди, профессионалы с большой буквы. У них всех есть свое мнение. Иногда в разговорах просто не ставятся ни во что чужие мнения, от этого начинаются споры. В любом случае — ссориться в Instagram, серьезно? Для меня это странно. Зачем это выставлять на обозрение, не знаю. Имеешь какие-то претензии — на крайний случай позвони. (Дмитрий Кузнецов)