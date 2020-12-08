Бестемьянова восхитилась выступлением Валиевой на этапе Кубка России

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Наталья Бестемьянов оценила выступление ученицы Этери Тутберидзе, Камилы Валиевой, на этапе Кубка России Москве.

Она выиграла соревнования и показала как личный рекорд, так и лучшую сумму сезона.

— Камила — уникальная девочка. Она просто чудо! Хотя в произвольной программе была ошибка, но это не помешало ей набрать такую огромную сумму баллов, — цитируют Бестемьянову Известия. — Фантастические прыжки, грация, чувство позы, вращения. Она очень сбалансированная фигуристка. Не только прыгает, но и катается. Получаешь наслаждение от того, как она это делает, от красоты движений. Настоящая звезда! Это было понятно с детства, что она будет чудесной, но в этом году она показывает нечто невероятное. И от старта к старту все лучше и лучше.

— Можете вспомнить, когда вы впервые услышали о Камиле или увидели ее?

— Помню, как Тутберидзе назвала программу одной маленькой девочки своей любимой. Речь шла о «Девочке на шаре». Мне сразу стало интересно, что же это за девочка такая, если она покорила саму Этери Георгиевну в такой звездной группе. А увидела ее прокат, если не ошибаюсь, на показательных выступлениях. Кажется, это был этап Гран-при России. Сразу же меня покорила ее невероятная гибкость, растяжка. Есть мнение, что если человек хорошо растянут, то он прыгает не очень высоко. А она и прыгает отлично, и растяжка чудесная. Чувство позы, работа коньками — удивительно!

— Значит, сверхвысокие оценки в ее случае заслужены?

— Если честно, когда смотришь на прокаты Камилы, вообще забываешь про оценки, борьбу за места. Тем более на этом этапе у нее и не было конкуренток как таковых. Валиева была так хороша, что не думаешь ни о чем другом, кроме как о ее волшебном катании. Повторюсь, и это при падении! Но упасть по-разному можно. Камила так хорошо собралась и прекрасно продолжила исполнять программу, будто ничего и не случилось. И снова погружаешься в волшебство, а падение остается где-то позади. И что там поставили судьи, уже неважно. Вы считаете их сверхвысокими? А разве мы можем так судить? Мы же не специалисты. Даже я плохо разбираюсь, не могу сказать, много Камиле поставили или мало. На мой взгляд, все вполне заслуженно, она классная.