Бестемьянова считает, что Медведеву могли допустить до чемпионата России

Олимпийская чемпионка Наталья Бестемьянова прокомментировала «СЭ» критерии отбора на чемпионат России по фигурному катанию и отсутствие в списке участников Евгении Медведевой.

— Вы же понимаете какой сейчас год, с какими трудностями сталкиваются все спортсмены в связи с эпидемиологической ситуации. Все это накладывается и из этого выливаются такие решения. Невозможно соблюсти никакие правила, когда в мире пандемия, — сказала Бестемьянова в комментарии «СЭ». — Правила принимались, когда стало легче, пошли соревнования, а сейчас все обратно прикрутили, нельзя понять, что к чему. Мы теперь из-за этого не должны допускать наших лучших спортсменок к чемпионату России? Ну бред ведь.

Если бы Медведева захотела участвовать в чемпионате России, то ее бы допустили. Я даже не сомневаюсь в этом. Сможет ли она вернуться? Понятия не имею, лучше это спросить у Жени и ее тренера.

Турнир пройдет в Челябинске с 24 по 27 декабря.

(Анастасия Пастернак)