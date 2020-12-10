Бестемьянова считает бредом слова финской фигуристки Корпи о предвзятости в судействе

Олимпийская чемпионка Наталья Бестемьянова высказала свое мнение насчет слов финской фигуристки Кииры Корпи о предвзятом отношении судей к симпатичным девушкам.

— Это Кира по себе что ли судит? Есть техническая составляющая, есть эмоциональная наполненность программы. Если красивая девочка, как деревяшка, кто ж ей будет ставить высокие оценки? Если она в образе, в музыке, делает прекрасные технические вещи, да еще и, плюс к этому, она харизматична, то какая разница, какая у нее внешность?

Потом еще на вкус и цвет товарищей нет. Для кого-то она будет смазливой, для кого-то вообще другой тип девушка очарователен. Поэтому мне кажется, что тут вообще нет критериев такого плана для судей. Мне кажется, что-то, что она сказала — это бред.

(Екатерина Звенигородская)