Олимпийская чемпионка в паре Наталья Бестемьянова в беседе с «СЭ» поделилась впечатлениями от женской произвольной программы чемпионата России, который завершился в Челябинске.

— Это было так здорово, — сказал Бестемьянова «СЭ». — Я поняла, что никогда ни единое шоу, фильм, театральная постановка, ни другой чемпионат, который я смотрела живьем, не произвел на меня такого впечатления, как вчерашнее соревнование девочек. Это был экстаз, что-то невероятное.

— Щербакова выиграла чемпионат России несмотря на проблемы со здоровьем. Стоило ли так рисковать ради титула?

— Щербакова очень тонко прочувствовала момент. Конкуренция слишком высокая, ей было жизненно необходимо так откататься. Она умничка.

— Кто возьмет третью путевку на чемпионат мира?

— Предполагаю, что федерация будет смотреть еще раз, будут еще соревнования, на которых вторые, третьи, четвертые и пятые места будут бороться за путевые. Потому что и в мужском одиночном катании понятно, что никто за борт Алиева не уберет.

По итогам чмпионата первое место заняла Анна Щербакова, набравшая 264,10 балла по итогам короткой и произвольной программ. Второй стала Камила Валиева (254,01), третья — Александра Трусова (170,61).

(Константин Колмаков)