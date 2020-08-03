Бестемьянова не верит в возвращение Загитовой

Знаменитая фигуристка и хореограф Наталья Бестемьянова поделилась мнением о возможном возвращении Алины Загитовой. Олимпийская чемпионка объявила о паузе в карьере в конце прошлого года.

«Не уверена, что Загитова вернется, — цитируют Бестемьянову «Известия». — Думаю, она сосредоточится на шоу, где смотрится очень органично. Ведь она уже выиграла всё, что только можно в карьере фигуристки. А возвращаться ради того, чтобы бороться за третьи-пятые места, вряд ли ее уровень».

Также Бестемьянова выразила мнение, что Алена Косторная успеет поставить новую программу. Ранее она ушла от Этери Тутберидзе к Евгению Плющенко.

«Думаю, они успеют поставить новую программу за месяц, с учетом того что Алена Косторная продолжит работать с Розановым. Уверена, что у нее будет все хорошо в новом сезоне, если он вообще состоится. А про этот переход я рассуждать не хочу. Надо быть внутри процесса, знать все детали. Я далека от этого».