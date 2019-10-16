Призер Олимпиады-2002, хореограф Илья Авербух отметил, что участие в шоу не помешает Евгении Медведевой и Алине Загитовой в подготовке к соревнованиям.

— Выступления в новогодних шоу не помешают ни Медведевой, ни Загитовой, — цитирует ТАСС Авербуха. — Новогодние представления запланированы на такую часть сезона, когда уже пройдут финал Гран-при и чемпионат России. Это такое межсезонье после российского первенства, там только в конце января стартует чемпионат Европы. Если бы шоу проходило в октябре-ноябре, то это было бы сложностью, на это Женя бы не пошла, да и я бы такое не предложил.

«Представления будут идти до 8 января, в это время Женя все равно планировала быть в России. Это только поможет ей переключиться, у нас она в любом случае будет находиться в тренировочном процессе — график сложный, по три спектакля в день.

Медведева станет главной героиней новогоднего шоу Авербуха «Волшебник страны Оз», а Загитова — шоу Татьяны Навки «Спящая красавица».