Американский журналист остался в восторге от российских фигуристок на чемпионате России

Американский спортивный журналист и эксперт по фигурному катанию Филипп Херш остался в восторге от выступления фигуристок на чемпионате России в Челябинске. По его словам, это лучше, что он видел за 40 лет.

«Только посмотрел 16-летнюю Трусову, 14-летнюю Валиеву и 16-летнюю Щербакову. И это было еще более потрясающе. Они катались одна за другой, и это еще больше возвысило происходящее. Это самая невероятная череда выступлений за все 40 лет, что я пишу о фигурном катании», — написал Херш в Twitter.

Напомним, победу в соревнованиях одержала Анна Щербакова. Второе место заняла Камила Валиева. Третье — Александра Трусова. Все спортсменки превзошли мировые рекорды.