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Американский журналист обратился с жалобой на Россию в ISU. Причина — «обнимашки» на «Гран-при» в Москве

13:22
5 декабря. Москва. Этери Тутберидзе, Камила Валиева, Даниил Глейхенгауз, Сергей Дудаков. Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
5 декабря. Москва. Этери Тутберидзе, Камила Валиева, Даниил Глейхенгауз, Сергей Дудаков. Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Как рассказал «СЭ» вице-президент Международного союза конькобежцев (ISU) Александр Лакерник, американский журналист Филип Херш отправил ему два письма с критикой организации Россией «Гран-при» по фигурному катанию в Москве. Ранее Херш в Twitter жестко критиковал объятия тренеров и спортсменов после прокатов и отсутствие масок.

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— Я получил от него два письма, — отметил Лакерник. — Про объятия, отсутствие масок в kiss-and-cry и банкет. Мы с Филипом Хершем знакомы. Но отвечать я не буду — потому что написаны они в явно враждебном тоне, а в полемику в таком случае я вступать не вижу смысла. Есть в этом элемент неискренности — все же мы понимаем, что спортсмены и тренеры регулярно контактируют. А правила устанавливает Роспотребнадзор, и их никто из фигуристов и организаторов не нарушил. (Дмитрий Кузнецов)

Полностью интервью Александра Лакерника читайте на сайте «СЭ»

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