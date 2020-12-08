Как рассказал «СЭ» вице-президент Международного союза конькобежцев (ISU) Александр Лакерник, американский журналист Филип Херш отправил ему два письма с критикой организации Россией «Гран-при» по фигурному катанию в Москве. Ранее Херш в Twitter жестко критиковал объятия тренеров и спортсменов после прокатов и отсутствие масок.

— Я получил от него два письма, — отметил Лакерник. — Про объятия, отсутствие масок в kiss-and-cry и банкет. Мы с Филипом Хершем знакомы. Но отвечать я не буду — потому что написаны они в явно враждебном тоне, а в полемику в таком случае я вступать не вижу смысла. Есть в этом элемент неискренности — все же мы понимаем, что спортсмены и тренеры регулярно контактируют. А правила устанавливает Роспотребнадзор, и их никто из фигуристов и организаторов не нарушил. (Дмитрий Кузнецов)

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