Американский портал назвал скандал с Бережной и Сихарулидзе одним из десяти худших решений в истории спорта

Популярный американский портал Watchmojo выпустил ролик, посвященный худшим решениям в истории спорта.

На десятое место Watchmojo поставили скандал с фигурным катанием на Олимпиаде-2002, когда российская пара Елена Бережная/Антон Сихарулидзе получили золото, а канадцы Джейми Сало/Давид Пеллетье стали вторыми. После скандала с давлением на судей оргкомитет принял решение наградить золотом обе пары.

«На Олимпиаде-2002 Россия получила золото в парном катании, к удивлению многих, включая серебряных медалистов. Канадцы Джейми Сало и Давид Пеллетье показали выступление, которое, по мнению многих, должно было принести им золото. Когда показали очки, возникло много жалоб. Судей обвинили в сговоре. Это подтвердилось, когда французский судья признался, что на него оказывалось давление от главый Федерации фигурного катания Франции с требованием поставить россиянам более высокие баллы. Это привело к тому, что и Россия, и Канада получили золото», — рассказал диктор.

Полностью рейтинг выглядит следующим образом:

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