Алина Загитова и ее собака приняли участие в фестивале японской культуры в Москве

Олимпийская чемпионка 2018 года россиянка Алина Загитова посетила фестиваль японской культуры "Сакура" в Москве, информирует ТАСС.

Фестиваль проходит под эгидой года Японии в России и призван подчеркнуть дружеские отношения между странами.

16-летняя спортсменка приняла участие в торжественной части фестиваля в воскресенье вместе со своей собакой Масару. Также на мероприятии выступил чрезвычайный и полномочный посол Японии в РФ Тоехиса Кодзуки.

Ранее стало известно, что Загитова включена в состав сборной России на чемпионат мира, который пройдет в японской Сайтаме с 18 по 26 марта.