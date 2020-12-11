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Алина Забора: «Меня не совсем правильно поняли, я виню саму себя»

11 декабря 2020, 14:20

Фигуристка Алина Забора, ранее в интервью «СЭ» назвавшая ситуацию с отбором на чемпионат России «несправедливой», дала дополнительный комментарий, где пояснила свою позицию.

— Меня не совсем правильно поняли в интервью. Я в первую очередь виню саму себя за то, что не смогла отобраться на чемпионат России. Я понимаю, что нужно было лучше готовиться и лучше выступать. Это был мой шанс, я его упустила, и это полностью моя вина. Нужно больше работать, тренироваться. Мне жаль, если мои слова кого-то могли обидеть, — сказала спортсменка. (Рустам Имамов)

Полностью интервью Заборы

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