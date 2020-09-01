Алена Леонова о телевизионной карьере Загитовой: «Алина может позволить себе отпустить ситуацию»

Российская фигуристка Алена Леонова в разговоре с «СЭ» высказала свое мнение о перспективах Алины Загитовой в профессиональном спорте после того, как она станет ведущей «Ледникового периода».

— Если Алина готовилась к сезону, то, наверное, сможет продолжить карьеру, — заявила «СЭ» Леонова. — А если не готовилась, то сосредоточится на шоу. Считаю, что Загитова достойна уважения, как спортсменка. Она выиграла в своей жизни все, что только можно. Алина может себе позволить отпустить ситуацию. Кто знает, возможно, она сейчас отдохнет и вернется в строй. (Севастиан Терлецкий)